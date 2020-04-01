СПОРТ

Огонь токийской Олимпиады привезли в Фукусиму

21:55 01/04/2020

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Сегодня фонарь с огнем летних Олимпийских игр передали Фукусиме, сообщает «МИР 24». Церемония прошла скромно. Из-за коронавируса решили усилить меры безопасности.

Фукусима была изначально выбрана для старта эстафеты Олимпийского огня. Город является символом восстановления страны после удара стихии в 2011 году. Пламя будет до конца месяца выставлено в национальном тренировочном центре. Посмотреть на него могут все желающие, но только соблюдая дистанцию.

Олимпиада в Токио должна была пройти уже этим летом. Но из-за распространения коронавируса игры перенесли на конец июля следующего года.



