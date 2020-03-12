СПОРТ

Огонь Олимпиады в Токио зажгут ожившие статуи

09:26 12/03/2020

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Из-за коронавируса церемония зажжения Олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Бартков.

Артемис Игнатиу уже несколько месяцев старается превратить девушек в древнегреческих жриц. Опыт у нее есть: она неизменный хореограф церемонии зажжения олимпийского огня с 2008 года. Ритуал давно устоявшийся, но каждый раз в него вносят что-то новое. В этом году Игнатиу обратилась за вдохновением к древним статуям.

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«Это очень интересный процесс. Как будто я оживляю статуи, наделяю их движением. Но это должно быть органично, все-таки мы не современный танец ставим. Там ошибки можно скрыть, здесь же зритель сразу увидит все шероховатости», – говорит хореограф.

В попечении у Игнатиу 50 человек – юноши и девушки, новички и старожилы церемониального зажжения. Пока тренируются в зале, без костюмов и античной таинственности. В самой Олимпии будет, разумеется, иначе.

Огонь зажигают таким же способом, как это делали на самых первых Олимпийских Играх в 776 году до нашей эры – от солнца с помощью параболического зеркала. Как дань памяти подвигу Прометея, который, согласно мифам, украл огонь у богов и подарил его людям. После зажжения огонь в специальном горшке переносится к алтарю античного олимпийского стадиона, где его встречает первый факелоносец. Вся процедура на плечах главной жрицы, ее роль на церемонии исполнит Ксанти Георгиу.

«Меня переполняют эмоции. Есть, конечно, и страх. Но не волнуйтесь, во время церемонии он уйдет. Так что все будет на высшем уровне», – заверила Ксанти.

Вместе с основным факелом Игр зажигают еще и несколько ламп. Это запасное пламя. За ним постоянно следят хранители огня – несколько десятков человек. Им как раз и достается больше всех – колоссальная ответственность и не менее внушительные физические нагрузки.

Вот как было перед Играми в Сочи.

«В Челябинске больше 30 километров получилось за весь день. Бывает, по 20 километров в день бегаем, когда как», – рассказал Айдар Загидуллин, хранитель огня Игр.

После путешествия по Греции огонь отправится в Японию. Эстафета продлится 121 день и пройдет через 858 городов и деревень. Факел Олимпийских игр пронесут 10 тысяч человек.

Начнется эстафета в городе Футаба, всего в четырех километрах от печально известной атомной электростанции Фукусима. Здесь даже спустя девять лет после трагедии мало что изменилось. Специально ради эстафеты Футаба перестал быть закрытым городом, но люди сюда, по планам властей, вернуться только через два года. Олимпийский огонь, как и в древности, дарит надежду, но для местных жителей шанс вновь оказаться в своих домах такой же миф, как и подвиг Прометея. И непонятно, какой из них реальней.





Артем Бартков