СПОРТ

Огонь Олимпиады в Токио зажгут без зрителей из-за коронавируса

14:02 09/03/2020

Церемония зажжения огня Олимпиады-2020 в Токио пройдет без зрителей из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

Церемония запланирована на 12 марта, в ней примут участие около 100 человек. Не пустят на нее и журналистов. НОК призвал мэров городов, через которые пройдет олимпийский огонь, следовать указаниям министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее эксперты подсчитали потери Японии в случае отмены летних Олимпийских игр. Они составят 7 триллионов 800 миллиардов иен (74 миллиарда триста миллионов долларов)

На данный момент в Стране восходящего солнца заболели более 1200 человек, 15 из них погибли.



