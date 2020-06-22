В следующий раз его ждут в 2037 году.

Жители Земли 21 июня наблюдали кольцеобразное затмение. Первыми его увидели жители Конго в 5.56 по местному времени (7.56 по Москве), также его можно было наблюдать в Индии и на Тайване. Всего затмение было видно на 2% поверхности Земли, заявил астроном из Парижской обсерватории Флоран Делефи.

«Это похоже на переключение с 500-ваттной на 30-ваттную лампочку. Свет холодный, и его трудно различить», – передает слова астронома Daily Mail.

Затмение можно было наблюдать в течение 4 часов в разных точках мира. Чтобы увидеть его группа туристов из Найроби в условиях пандемии создала трансляцию в фейсбуке. Обычно на время затмения они уезжают к озеру Магади в Кении, где видимость гораздо лучше.

Жители России могли видеть лишь частные фазы затмения. Лучше всего оно было заметно на юге Алтайского края и Дагестана. Трансляцию вел также Московский планетарий.

Если Луна закрывает собой только часть солнечного диска, то затмение называют частным, если оказывается скрытым весь солнечный диск – полным. Если закрывается его центральная часть, оставляя яркое кольцо, – кольцеобразным.

Кольцеобразное затмение происходит, когда Луна расположена чуть дальше от Земли, чем во время полного затмения, когда земную поверхность пересекает конус – продолжение лунной тени. Во время кольцеобразного затмения Луна находится слишком далеко от Земли и конус лунной тени не касается поверхности нашей планеты. С Земли мы видим, как Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше его в диаметре и не может скрыть его полностью. В результате затмевается не весь солнечный диск, а лишь его центральная часть. Поэтому мы наблюдаем яркое светящееся кольцо.

Следующее кольцеобразное затмение ученые ожидают в 2037 году, а ближайшее солнечное затмение – 14 декабря 2020 года.