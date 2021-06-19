CR-V являє собою золоту середину лінійки позашляховиків Honda, він знаходиться над малолітражкою HR-V і нижче середнього Passport і Pilot. Представлений в 2017 році, CR-V поточного покоління отримав оновлення в середині циклу в минулому році, тому ми не очікуємо появи нової моделі до 2023 року. Популярний позашляховик конкурує в сегменті над конкурентному компактних кросоверів з Toyota RAV4, Nissan. Rogue, Subaru Forester, Ford Escape і Chevrolet Equinox.

CR-V — це перехідна модель 2021 року, що не зміниться

Хонда cr-v Київ відрізняється керованістю і плавністю ходу. Навіть з турбованим двигуном, який тепер входить в стандартну комплектацію, це не найшвидший автомобіль у своєму класі, і його характеристики буксирування не вражають, але не псують враження. Усередині цей маленький автомобіль пропонує майже як у лімузина заднє простір для ніг і величезну вантажність, незважаючи на невеликі розміри. Компетентність Honda в області пакування тут рясніє.

Наша єдина серйозна проблема — це повільна застаріла інформаційно-розважальна система з дисплеєм, занадто маленьким для нас, але незліченні сильні сторони CR-V легко затьмарюють будь-які недоліки. Це кращий негібридних компактний позашляховик, який ви можете купити, точка.

Продуктивність і економія палива

Після поновлення на 2020 рік все негібридних CR-V тепер оснащені 1,5-літровим турбо-чотирициліндровим двигуном, що розвиває 190 к.с. і 179 фунт-фут обертального моменту. Автомобіль з варіатором CVT — ваш єдиний варіант трансмісії, але Honda пропонує вибір між FWD і AWD. CR-V розрахований на 27-28 / 32-34 миль на галон по місту / шосе, з прикладами FWD, що мають невелику перевагу. Наше тестування показує, що модель AWD досягає 60 за 7,8 секунди, майже стільки ж, скільки більш ефективний гібрид AWD-0nly, який хороший для 40/35 миль на галон.

Безпека

CR-V демонструє високі показники при випробуваннях на безпеку IIHS. Він отримує найвищі можливі бали за всіма шістьма оцінками ударостійкості та двох тестів на запобігання зіткнень спереду. Характеристики фар варіюються в залежності від обробки салону. Світлодіодні блоки CR-V Touring отримують оцінку «Добре», а стандартні галогенові промені — як «Маргінальні». Зі світлодіодами CR-V — кращий вибір з безпеки IIHS 2021 року.

Компактний кросовер Honda також отримав п’ятизірковий рейтинг безпеки від NHTSA. Єдині неідеальні результати — чотири зірки за краш-тест з боку переднього пасажира і за стійкість до перекидання.

Все CR-V в стандартній комплектації містить комплект засобів активної безпеки Honda Sensing для допомоги водієві. Це означає, що автоматичне екстрене гальмування, допомога при утриманні смуги руху і адаптивний круїз-контроль включені в кожну модель.