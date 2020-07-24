Завершена расшифровка «черных ящиков» украинского Boeing, который был сбит в Иране. Как отметил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, она подтвердила факт «нелегального внешнего воздействия на самолет». Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что во Францию прибыли из Тегерана бортовые самописцы Boeing 737, сбитого в Иране. Европейское государство было выбрано для расшифровки черных ящиков украинского пассажирского лайнера. У него есть необходимые технические возможности для их расшифровки. Вместе с французскими экспертами также работали специалисты из Киева.