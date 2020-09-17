Иосиф Оганесян начал понимать, насколько тяжело на проекте с маленьким ребёнком. Если Дмитрий Дмитренко в эфире шоу «Спаси свою любовь» с трудом выслушивает высказывания своей жены Оли, то Иосиф вовсю жалуется подписчикам своих социальных сетей.



Больше всего Оганесян расстроен ситуацией на Поляне проекта, потому что сейчас там царит сложная обстановка, нарушаются все договорённости, а спасатели любви готовы практически на всё ради «бесплатного сыра». Молодой отец пожаловался на отношение других участников и намекнул, что сильно устаёт не только от заботы о малыше, но и от окружающей обстановки.



На кону сейчас стоит выигрыш роскошного таунхауса, о котором мечтают все пары в периметре, в том числе и Александра Черно с Иосифом Оганесяном. Многие подозревают, что телестройка сейчас переживает не самое лучшее время, если некоторые топовые участники покидают проект. Жители периметра, которые находятся в наиболее сложных финансовых ситуациях, будут делать всё, лишь бы задержаться на телестройке и получить от проекта хоть что-то стоящее.