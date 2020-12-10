Что такое снежная болезнь? В медицине есть такой термин, как офтальмия. Это воспалительные поражение глаз. Снежная офтальмия характеризуется ожогом роговицы лучами солнца, которые отражаются от снега.

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По словам офтальмологов, когда выпадает очень много снега при ярком солнце, происходит сильное отражение света. Если глаза не защищать, произойдет ожог и так называемая снежная слепота, это весьма болезненное состояние, которое требует долговременного покоя.

Зимой следует носить защитные очки, которые к тому же защитят от морщин, ведь при ярком солнце мы постоянно жмуримся. На таких очках лучше не экономить.

Особенно часто снежная офтальмия возникает ранней весной, в период «сияния снегов». Первые жалобы на ощущения дискомфорта и «песка» в обоих глазах появляются спустя несколько часов после облучения.

Слепота от яркого света, отраженного снегом, является профессиональной травмой людей, работающих в определенных условиях: полярников, альпинистов. Альтернативой очкам может стать маска для горнолыжников, плотно прилегающая к лицу и хорошо защищающая глаза, лучше зеркальная.

При первых признаках дискомфорта нужно зайти в помещение и дать глазам отдых. До посещения врача следует носить темные очки, а лучше специальную повязку. Люди по неопытности порой портят себе отпуск, например, на горнолыжном курорте, не слушая рекомендации специалистов. При этом проблемы могут возникнуть даже в пасмурную погоду, даже в обычном парке.

Явления снежной слепоты обычно бесследно проходят через 2-3 дня, зрение при этом восстанавливается. В некоторых случаях повышенная чувствительность к яркому свету может сохраняться какое-то время.