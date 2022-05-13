ОСАГО – страховой полис, который требуется каждому автомобилисту. Владельцы авто при авариях могут возместить ущерб благодаря данной бумаге. При этом у ОСАГО есть свои лимиты. За нанесение ущерба автомобилю или иному имуществу сумма выплаты составляет 400000 рублей. В случае причинения вреда здоровью и жизни человека страховая компания выплачивает 500 тысяч рублей.

Такой размер выплат от страховых компаний приводит к обязательному оформлению полиса. Если водитель в течение 10 дней после покупки машины не оформит полис, то он будет подвержен выплате штрафа. В 2022 году штраф за просрочку или отсутствие ОСАГО на автомобиль составляет 800 рублей. Если шофёр нарушил ПДД, то отсутствие полиса будет суммироваться к штрафу. Поэтому оформить ОСАГО нужно в ближайшие две недели после оформления машины, но где дешевле сделать осаго?.

Как получить полис ОСАГО дешевле

С недавнего времени было разрешено оформление ОСАГО в страховых компаниях онлайн. Благодаря этому человек может не стоять в очередях с пакетом документов на машину, а быстро подать заявку на оформление дома. Большинство страховых фондов и компаний перешли на удалённый режим, что позволяет просто и быстро оформлять ОСАГО. Однако это может выйти дороже, чем личное заявление в отделение компании.

Куда лучше воспользоваться сервисом Ozon. Он действует не только по всем регионам России, но также обслуживает клиентов из зарубежья. Здесь цены гораздо ниже, чем у страховых компаний, поскольку сервис работает более 20 лет, что позволило ему ускорить и упростить оформление ОСАГО. Поэтому здесь ежедневно покупают полис и продлевают его действие десятки владельцев автомобилей. Чтобы в этом убедиться, достаточно перейти по ссылке ozon.ru/special/osago/.

Перед приобретением полиса можно рассчитать его стоимость и сравнить с теми же страховыми компаниями. Оформление полиса на озоне не занимает много времени. Уже через пару дней вам будет доступен электронный вариант ОСАГО на ваш номер автомобиля. Он также действуют, как и полисы, оформленные в страховых компаниях. Ozon имеет лицензию на выдачу страховых бумаг, поэтому можно не сомневаться в действиях вашего полиса. В случае аварии вам поступит выплата денежных средств на покрытие ущерба. Чтобы узнать подробнее о полисе, можно связаться с операторами сервиса Ozon, где вам больше расскажут о его действиях.