Оформление кредита в Украине имеет свои особенности. По закону государства граждане могут получить кредит с наступлением 18-ти лет. Только в особых случаях кредит могут выдать человеку, не достигшему совершеннолетия. Несмотря на официальный возраст, не все кредитно-финансовые организации Украины могут выдать кредит в 18 лет. У многих банков он увеличен и до 21 года, и до 23 лет, и до 25 лет.
Наиболее выгодный и вероятный способ получения кредита в возрасте 18-ти лет https://mycredit.ua/ru/uslugi-kreditovaniya/kredit-s-18-let/ – это обращение к микрофинансированию. Это удобно в тех случаях, когда срочно требуется денежная сумма, а помочь никто не в силах.
Большинство банков работают с молодежью на определенных сложных условиях. Наша компания отличается от других благодаря своим удобным условиям.
- Обратившись к нам, вы не получите отказ с вероятностью 95%. Чаще всего мы отказываем лицам в случае неактивной карты или других незначительных условий.
- Нет процентов. В случае первого обращения к нашей компании кредит будет выдаваться под 0,01%. Более того, в дальнейшем вам будет доступна большая скидка.
- Компания не обращает внимание на место работы или ее отсутствие. Кредит могут оформить студенты как с работой, так и без нее.
- Нам неважна кредитная история клиента.
- Можно не привлекать родственников и прочих поручителей.
- Наша компания не спрашивает с человека справки о доходах и других подобных документов.
Благодаря нашей компанией кредит могут приобрести студенты, безработные и неработающие люди. Для его оформления вам потребуется украинское гражданство и достижение совершеннолетнего возраста.
Клиент приобретает кредит со своими целями. Это может быть: деньги до студенческих выплат или зарплаты, деньги в долг или деньги на потребительские нужды.
Вам нужно проделать несколько простых шагов, чтобы оформить кредит:
- Воспользоваться специальным калькулятором для собственного расчета суммы и даты возврата.
- Зарегистрироваться на сайте и пройти анкетирование, в котором указываются ваша личная информация и паспортные данные.
- Подтвердить банковскую карту, то есть ввести номер карты, период действия и трехзначный код.
- Подписка электронного соглашения, которое отправится на почту клиенту, и получение кредита в течение 15 минут.