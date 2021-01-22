Многие люди недооценивают возможности официального сервиса компании Mercedez. Хотя на самом деле, преимуществ и особенностей достаточно много. Первое что можно в этом случае подметить – хорошая цена. Стоимость нормального часа обслуживания в сервисном центре, который посвящён автомобилям Mercedez заметно меньше, нежели в СТО общего обслуживания. Есть возможность подобрать запасные части, которые были лицензированы для использования в машинах Мерседес-Бенц. В этом определённо есть множество преимуществ, на которые стоит обратить внимание.

Сейчас нет необходимости тратить большое количество времени на то, чтобы обратиться в официальный сервис aftersales.mercedes-zsk.ru, потому что данные о нём доступны непосредственно в интернете. Такое СТО гарантировано предоставит разумные цены на оригинальные детали с гибким ценообразованием на достаточно дорогие комплекты. Оперативность выполнения работ также заслуживает отдельного упоминания. Потому что есть возможность значительно быстрее справиться с восстановлением работоспособности автомобиля, уделив совсем немного времени на то, чтобы обратиться за помощью к специалистам официального сервиса. Есть также возможность получить гарантию до двух лет! Это невероятный срок, который доказывает то, что работу выполняют настоящие профессионалы, готовые понести ответственность за восстановленную работоспособность автомобиля.

Компетенция официального сервиса Мерседес-Бенц доказана тем, что специалисты такого СТО постоянно проходят тестирование, чтобы их знания соответствовали программе Daimler AG. Только так удаётся убедиться в том, что мастера являются достаточно опытными для проведения работы над буквально всеми транспортными средствами марки. Для такого сервиса самое важное – комфорт клиента. Сотрудникам компании всегда хочется убедиться в том, что автомобиль был обслужен качественно, согласно всем пожеланиям заказчика. Чтобы обратиться за помощью в сервис, можно позвонить по контактному номеру телефона. Сотрудники СТО проведут консультацию, по результатам которой будет понятно в какие сроки автомобиль можно будет вернуть в рабочее состояние.