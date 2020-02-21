Официальному представителю МВД России Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован в пятницу, 21 февраля, на портале правовой информации. Как отмечается в указе главы государства, помощнику главы МВД Волк Ирине Владимировне присвоено специальное звание генерал майора.

Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве, в 2000 году закончила учебу в Московской академии МВД и начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

В 2016 году была назначена и. о. начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, получила функции официального представителя МВД России.

Ирина Волк является автором ряда статей в СМИ, работала на телевидении. С 2008 года вышли несколько детективов ее авторства.