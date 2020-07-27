Сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского не работает из-за аварийной ситуации с электроснабжением, сообщила в понедельник пресс-служба офиса.

«В 11.31 (совпадает с мск) специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины на сайте электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. По информации от ответственного лица Госслужбы спецсвязи, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением», — цитирует сообщение пресс-службы офиса президента агентства «РБК-Украина».

IT-департамент офиса президента не дает прогнозов, когда будет восстановлен доступ к сайту.

По состоянию на 16.20 (совпадает с мск) сайт не работает.