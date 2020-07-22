Соблюдение режима прекращения огня является базовой предпосылкой для реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других пунктов данного соглашения, заявили в пресс-службе офиса президента Украины.

Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — говорится в сообщении.

Украинская сторона отметила, что прорыв в работе трехсторонней контактной группы в этом направлении является результатом эффективной работы Киева при поддержке международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД «нормандской четверки».

«В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования», — добавили в офисе президента.