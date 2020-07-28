Офис президента Украины Владимира Зеленского в поздравлении по случаю Дня Крещения Руси заявил, что утверждение христианских ценностей стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости, они закаливают его в борьбе за территориальную целостность и суверенитет страны.

Двадцать восьмого июля на Украине отмечается День Крещения Руси.

«Равноапостольный князь Владимир Великий 1032 года назад заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей — идеалов добра, справедливости и мира — стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в сообщении офиса президента в Telegram во вторник.

В офисе президента считают, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив традиции политической и правовой культуры. «Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину», — добавили в офисе.

Также с Днем Крещения Руси украинцев поздравил премьер Денис Шмыгаль. «Равноапостольный князь Владимир Великий принес на киевские земли христианство, ставшее основой наших духовных и культурных традиций. Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину», — написал Шмыгаль в Telegram.