Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник на сайте минобороны республики.

Согласно сообщению, координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу вооруженных сил Белоруссии с предложением о всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах.

«Все офицерские собрания вооруженных сил Беларуси поддержали обращение единогласно», — отметили в минобороны.

На сайте ведомства также приводится текст обращения. «Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства – Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы – белорусы – сами решаем свою судьбу. Армия Беларуси гордится своим главнокомандующим – президентом страны А.Г. Лукашенко и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что офицеры не сомневаются «во всемерной поддержке народом Беларуси главы государства и уверены в его победе на выборах».

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Во вторник в республике началось досрочное голосование.