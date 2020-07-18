со ссылкой на издание The Virginian-Pilot.

Так, на будущей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

По версии обвинения, военный использовал правительственный компьютер для получения секретных сведений примерно в январе 2019 года. Предполагается, что эта информация могла быть использована для «причинения вреда США или извлечения выгоды другим государством».

Кроме того, издание выяснило, что Бриггс имел доступ к данным по государственной безопасности с октября 2018 года по январь 2019 года. В обвинительном акте подчеркивается, что он передал секретные данные «человеку с российским гражданством».

Бриггс якобы скрыл от руководства свою поездку в Сербию, а также не уведомил о своих контактах с россиянином и итальянцем.

Более того, американцу предъявлены обвинения в хранении и просмотре порнографии с участием несовершеннолетних.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Помпео призвал Россию освободить Пола Уилана.

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