Бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев в беседе с порталом «Ura.ru» прокомментировал слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева «дотянуться» до кораблей в Новороссийске.

Ранее специалист выразил мнение, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса «Нептун» Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.

Военный эксперт считает, что подобные угрозы не имеют под собой оснований и заявление Жирохова является политическим.

"С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. <…> Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет", — подчеркнул Хатылев.

По его словам, гипотетическое «нападение» будет отражено дежурными силами и средствами без привлечения дополнительных сил.

Также Хатылев отметил, что вооружение, о котором говорил Жирохов, является производным от советской ракеты 80-90-х годов. При этом на Украине испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик.