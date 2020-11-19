Политолог Евгений Сатановский назвал посла Германии в Литве Маттиаса Сона «послом Четвертого рейха» из-за его слов о том, что целью СССР во Второй мировой войне было навязать Европе «репрессивное сталинское правление».

В своем телеграм-канале «Армагеддоныч» Сатановский выразил мнение, что российскому МИДу не стоит реагировать на данное заявление, потому что на Западе «не поймут-с».

«Нацисты и их прямые наследники. Отчего на Украине и в Польше, в Чехии и Венгрии, в Прибалтике и Молдавии, да и везде, куда только дотянуться могут, всячески шельмуют СССР, сегодняшнюю Россию и всё, что с ними связано. Нормальное кино. А как ещё к нам нацисты должны относиться?» — задался вопросом Сатановский, отметив, что «они нашим врагом были и остались».

По словам политолога, Россия по-прежнему имеет дело со старым врагом, только теперь столица антироссийского альянса располагается в Вашингтоне, а другие страны Запада, в том числе и Берлин, — «на подхвате».

«Назовите это объединение не Свободным миром, как они себя любят скромно величать, а Всемирным Рейхом, не ошибётесь. И тут без иллюзий. Или они нас. Или мы их. Пытались от этого уйти и их оставить в покое, так они нас в покое не оставляют. Что, собственно, посол Германии в Литве и продемонстрировал», — написал Сатановский.

По утверждению политолога, Маттиас Сон «одурел вконец» от ощущения собственной неприкосновенности.

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Он предложил запомнить высказывание немецкого посла и дождаться, «пока они не болтовнёй, а делом на интересы российские не наступят», отметив, что ждать осталось недолго.

Ранее, как писал «Рамблер», Сатановский призвал российские власти ответить на принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию Украины по Крыму, подчеркнув, что если «хотят холодной войны», то она будет.