Одноклассница погибшей в результате стрельбе в центре Калининграда Дарьи Ефимовой рассказала, что та была беременна вторым ребенком, которого они с мужем хотели уже более пяти лет.

По словам Анны Илимович, они c Ефимовой закончили школу в 2000 году, после чего девушка сразу начала работать на рынке. Сначала она была наемным работником, а потом купила собственную точку, передает телеканал «360».

Илимович усомнилась, что ее одноклассница могла спровоцировать конфликт.

«Она была улыбчивая, не хабалистая, я даже не помню, чтобы у нее в школе с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке», — отметила собеседница телеканала.

Стрельба произошла в Калининграде в субботу, 15 февраля. По предварительным данным, нападавшим является некий Бахрамов Ф. Он поджидал супружескую пару с карабином и открыл прицельный огонь.

В результате стрельбы погибли мужчина и женщина, их 13-летний сын был доставлен в больницу, позже в тот же день его выписали. Сообщалось, что нападавший попытался покончить с собой, он скончался в больнице.

По данным РЕН ТВ, мужчина, открывший огонь, давно конфликтовал с супругами из-за передела мест на Центральном рынке, что могло стать причиной инцидента.