45-летняя Анна Банщикова почитала память покойного мужа Марины Зудиной. От первого брака с Людмилой Крыловой у ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» осталось двое наследников: старший сын Антон и дочь Александра.

В отношениях с Зудиной, которая была на тридцать лет моложе своего избранника, у Олега Табакова родился сын Павел и дочка Мария. Примечательно, что Антон Олегович сумел подружиться с детьми своего отца от второго брака.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года после продолжительной болезни. Вдова художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» призналась, что до сих пор не может принять случившееся. Утешение Марина нашла в своих детях.

Память покойного Олега Павловича почитали и Анна Банщикова. На личной страничке в Instagram она поделилась воспоминаниями о народном артисте СССР. По словам актрисы, муж Марины Зудиной обладал уникальной особенностью — одним взглядом, одним смешком, одной фразой вселять абсолютное спокойствие и оптимизм.

«Одним взглядом… вселять абсолютное спокойствие и оптимизм. Сегодня, когда мир лихорадит, можно открыть любую книгу, любое интервью Табакова, и от его слов, его голоса (который звучит в голове даже если интервью печатное) вновь найти внутреннее равновесие. Два года, как его нет с нами», — добавила Банщикова.

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