Организация Договора о коллективной безопасности совместно с МВД РФ работает над новой антинаркотической стратегией на период до 2025 года, сообщил Mpravda.com пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в связи с 15-летием координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ (КСОПН).

«В настоящее время ОДКБ совместно с МВД России ведет работу по созданию новой антинаркотической стратегии на период до 2025 года. В этом документе будут учтены все особенности современных вызовов и угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков», — сказал Зайнетдинов. Он напомнил, что председатель КСОПН ОДКБ является статс-секретарь, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

По словам Зайнетдинова, с целью противодействия наркоугрозе с 2003 года проводятся комплексные антинаркотические операции под условным наименованием «Канал». «В операции ежегодно принимают участие компетентные органы государств – членов ОДКБ, а также в качестве наблюдателей свыше 20 представителей антинаркотических ведомств стран Европы и Азии в зависимости от целей конкретного этапа операции. Регулярно в ней участвовали правоохранительные органы Афганистана, Ирана и Китая, подразделения финансовых разведок государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и представители международных организаций из Управления ООН по наркотикам и преступности, Интерпола, ОБСЕ, ШОС, СНГ и ЦАРИКЦ», — подчеркнул пресс-секретарь ОДКБ.

Всего с 2003 по 2020 годы проведено 30 этапов операции. «В результате совместной работы только с 2017 по 2019 годы из незаконного оборота изъято более 67,6 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе: 48,988 тонны опия, 6,665 тонны гашиша, 3,737 тонны марихуаны, 790 килограммов героина, 691 килограмм наркотических средств синтетического происхождения», — указал Зайнетдинов.

Он обратил внимание, что достигнутые результаты операции позитивно оценены как государствами-членами ОДКБ, так и странами-наблюдателями, а также в официальных материалах Управления ООН по наркотикам и преступности и Международного комитета по контролю над наркотиками.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.