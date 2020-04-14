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Еще одиннадцать человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Москве, рассказали в столичном оперативном штабе по контролю над ситуацией с распространением заболевания.

У всех пациентов в возрасте от 48 до 86 лет была диагностирована пневмония, а также ряд различных сопутствующих заболеваний: гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет, хронический бронхит, сообщает РИА Новости.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава допустил, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в конце апреля — при условии тщательного выполнения россиянами всех предписаний и ограничений.

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