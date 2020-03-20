Видеоразоблачение создателей фейков про коронавирус и сеятелей продуктовой паники появилось в Сети. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в одном из магазинов, видно, как мужчина набирает последние оставшиеся на полках крупы в свою тележку, параллельно снимая происходящее на видео.

«Он это снимает, якобы это последнее и он это покупает», — комментирует сотрудник магазина за кадром.

Затем мужчина, видимо, останавливает запись, и фотографирует пустые полки. После этого он выкладывает товары из корзины обратно на полки, сообщает телеканал «Звезда».

«А потом раскладывает все назад. Все ему это не надо, ему надо было снять, панику посеять. Из-за таких кризис и наступает», — рассказывает женщина.

Лжепокупатель разворачивается и покидает магазин.

Ранее в пятницу, 20 марта, в Роскомнадзоре сообщили «Известиям», что на основании постановлений Генеральной прокуратуры РФ ведомство потребовало у нескольких СМИ и социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить ложную информацию о коронавирусе.

Накануне, 19 марта, в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Информация появляется в различных регионах и распространяется, как правило, через социальные сети и месседжеры.

Вместе с тем уже несколько россиянок привлекли к административной ответственности за распространение фейковых новостей: один эпизод произошел в Амурской области, другой — в Республике Татарстан.