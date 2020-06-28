Один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в американском городе Луисвилл в месте проведения протестов, сообщила в воскресенье полиция города.

«Около 21.00 поступили сообщения о выстрелах в парке на площади Джефферсона. Потом поступили звонки о том, что сотрудника департамента шерифа были в парке, принимая меры по спасению жизни мужчины, который в итоге скончался на месте. Спустя некоторое время мы получили информацию еще об одном раненном из огнестрельного оружия… Этот человек был доставлен в Университетскую больницу с не опасными для жизни ранениями», — сказано в Facebook-аккаунте ведомства.

Как отмечает издание Courier Journal, последнее время в парке регулярно проходили акции протеста в связи с убийством полицейскими афроамериканки Бреонны Тэйлор при попытке провести обыск без предупреждения.

Полиция зачистила парк и собирает показания, пытаясь установить причастных к инциденту. Парк в этой связи будет закрыт на несколько часов.