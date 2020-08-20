По мнению женщины, после смерти она оказалась в раю, в окружении чудесной музыки и красивого света.

Женщина, представившаяся как Фэйт, рассказала изданию Express о том, как пережила клиническую смерть. Это произошло в Ираке, где она попала в аварию на машине. Сердце Фэйт остановилось, но врачи смогли снова запустить его и через несколько дней женщина очнулась в больнице.

Она рассказала, что чувства сложно описать словами. Фэйт окружал красивый, очень приятный свет похожий на очень яркую радугу. Она будто смотрела на мир сверху. Женщина видела собственное окровавленное тело и людей, которые пытались помочь.

Вокруг себя она видела красивые пейзажи с большим количеством зелени, а также слышала чудесную музыку, которую сложно сравнить с тем, что Фэйт доводилось слышать ранее. При этом она чувствовала необычное тепло и спокойствие. По мнению Фэйт, она побывала в раю.

Между тем врачи считают, что околосмертные переживания связаны с работой мозга. Известно, что кислородное голодание запускает галлюцинации. Многие люди, пережившие клиническую смерть, описывают похожие картины и этому тоже есть объяснение – первые исследования, которые проводились по этому вопросу, получили большую популярность, а их участники были в основном религиозными людьми и чаще всего описывали то, что вполне укладывалось в их картину о загробной жизни.

Некоторые пациенты помнят детали обстановки или лица врачей, но и этому есть научное объяснение, связанное с попытками мозга спастись.