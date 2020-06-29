Жительница дома 3 на улице Проходчиков в Москве, где около 13.00 произошел взрыв, рассказала, что эпицентром, скорее всего, стала кухня.

По словам женщины, рванула двухкомнатная квартира в первом подъезде на третьем этаже (сама дама живет во втором подъезде).

— Был слышен сильный хлопок, из окон повылетали стекла, звон стоял! Из окна кухни «двушки» стали вырываться языки пламени, потом огонь распространился на комнату.

Сообщается о шести пострадавших. Дом газифицирован, по предварительным данным, именно взрыв бытового раза и стал причиной ЧП.