По меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил в среду Mpravda.com очевидец происшествия.

«Командир талибов Кари Гулам Наби (Qari Ghulam Nabi) недавно был освобожден из тюрьмы Пул-э-Чархи. Его друзья собрались, чтобы приветствовать его, и произошел авиаудар, в результате которого погибло по меньшей мере 50 человек», — рассказал очевидец.

По словам Мохаммада Рафика Шерзая (Mohammad Rafiq Sherzai), представителя местной больницы, в которую поступили пять пострадавших, инцидент произошел утром.

Хотя официальных данных о жертвах авиаудара пока нет, известно, что среди погибших есть мирные жители. По данным местного телеканала Tolo News, местные власти сообщили, что в результате авиаудара в провинции погибли по меньшей мере шесть местных командиров движения «Талибан».

Еще несколько человек погибли в провинции Герат в результате взрыва придорожной мины, о чем сообщили местные власти. Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за этот взрыв, сообщив, что его жертвами стали восемь гражданских лиц, среди них женщины и дети, еще 12 человек пострадали.