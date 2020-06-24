Страх того, что нет безопасного места и негде укрыться, испытал Рамон Лути Санчес, житель города Оахака — центра одноименного штата, на который пришелся эпицентр толчков в Мексике. Он рассказал Mpravda.com подробности произошедшего.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака, где нанесен ущерб ряду зданий. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек.

«Было очень сильное землетрясение, здания в городе очень старые, поэтому очень легко от них может отлететь кусок, и страх в том, что твой же дом обрушится на тебя, правда в том, что нет безопасного места, куда ты можешь убежать, куда можешь выйти», — рассказал очевидец.

Когда начались толчки, Санчес был дома, но ему удалось быстро выбежать из здания.

«Слава богу, я не понес никаких потерь, в это момент я очень испугался, некоторые люди молились, другие были очень взволнованы, в этот момент я думал о моей семье, что с ними», — добавил он.