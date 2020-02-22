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Очередной юбилей: Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

00:15 23/02/2020

Россиянин Александр Овечкин отмечает новое достижение – за свою карьеру в НХЛ он отправил в ворота противников 700 шайб. Юбилей настиг хоккеиста во время матча с «Нью-Джерси», сообщает «Коммерсантъ».

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил юбилейный гол на 45-й минуте матча с клубом «Нью-Джерси Девилс». Несмотря на 700-ю шайбу главы команды, его клуб проиграл, забросив в ворота соперника две шайбы, но пропустив в свои три.

С таким результатом 34-летний российский форвард переместился на восьмую строчку в рейтинге хоккеистов, забросивших максимальное количество шайб в регулярных чемпионатах. Первое место в списке занимает канадец Уэйн Гретцки, в карьере которого насчитывается 894 шайбы.

Овечкин стал вторым по скорости набора 700 голов в Национальной хоккейной лиге. У него это заняло 1144 матча. На первом месте все тот же Уэйн Гретски, который достиг аналогичного юбилея за 886 матчей.

Свою 699-ю шайбу россиянин забил в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, где «Вашингтон Кэпиталс» играл с клубом «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась в овертайме со счетом 3:4.

Ранее Александр Овечкин занял первое место в рейтинге авторов лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги по версии телеканала ESPN. В конце прошлого года россиянин попал в рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ. Он замкнул тройку лидеров.



