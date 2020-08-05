Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали изданию «Газета.ru» о неудобствах, с которыми им пришлось столкнуться в стране.

Приехавшая в отпуск в Мармарис Светлана Мнищенко пожаловалась на очереди.

«Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню», — пояснила собеседница газеты.

О похожей проблеме сообщила и отдыхающая в Анталии Елена Салюцева — еду накладывают в тарелку официанты, что вызывает скопление людей.

«Учитывая количество отдыхающих, ни о каком соблюдении дистанции в очередях не может быть и речи», — пожаловалась женщина.

Она также добавила, что сотрудники отеля не всегда правильно понимают, какие блюда и в каком количестве просят постояльцы.

Другие туристы обратили внимание на оскудевший выбор питания в этом году.

Мнищенко, в свою очередь, отметила отсутствие анимации и развлечений.

«Только играем в дартс и слушаем живую музыку. Ни о каких шоу-программах речи не идет», — поделилась она.

Во всех отелях гостям регулярно измеряют температуру, однако в масках и перчатках ходит только персонал.

«К обычной уборке добавляется еще и специальная обработка предметов и поверхностей <…> Все предметы в номере упакованы в специальные пакеты, которые запечатаны. Их могут открывать только сами гости», — рассказала Маргарита Израилевич.

Существенно изменилась ситуация в SPA-центрах: визиты только по записи и не больше, чем на полчаса. А в тренажерные залы запускают не более трех человек одновременно.

Отдыхающая в Алании Мария Макаренко пожаловалась на отсутствие кондиционеров в отелях.

«Объясняют это тем, что таким образом вирус не будет распространяться», — объяснила собеседница газеты.

В тоже время туристы жалуются на недостаточно ответственное отношение турков к мерам предосторожности, в частности к расстановке лежаков на пляжах.

«С каждым днем заезжает все больше народу, лежаки раздвигаются, ставятся дополнительные — все нормы тают на глазах», — поделилась наблюдением Мнишенко.

При этом при заселении в отель, туристов обязывают подписать документ о том, что гостиница не несет ответственность за защиту постояльцев от коронавируса.

С 1 августа Россия начала восстанавливать прерванное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение. В настоящее время возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию, накануне о готовности принимать россиян заявила Черногория.