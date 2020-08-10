Заразившаяся коронавирусной инфекцией Рита Дакота рассказала в сторис инстаграма, что из-за того, что ее состояние ухудшилось, исполнительницу решили госпитализировать в больницу.

"Новости не сильно радужные: приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют", — рассказала Дакота.

В следующем видео она показала, что берет с собой: любимую книгу, планшет, паспорт, кое-что из косметики, пижаму, кружку, ложку и еще несколько мелочей.

О том, что певица заразилась COVID-19 стало известно на прошлой неделе. По словам артистки, заболевание подтвердилось только с третьего раза. Тогда она сообщила пользователям, что чувствует себя «сносно», хотя у нее пропало обоняние и ломило тело.