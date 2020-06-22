83 человека в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) получили положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Несколько отделений центра закрыты, сообщила в понедельник, 22 июня, пресс-служба минздрава региона.

«Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Пациентов выписали, они остаются под ежедневным наблюдением врачей. Медицинских сотрудников отстранили от работы. Произведен забор анализов у 155 пациентов и 81 медработника из круга контактных, все санитарно-гигиенические мероприятия проведены в полном объеме, сообщает телеканал «360».

Онкоцентр перешел на работу в новом режиме. «Госпитализация в онкоцентр приостановлена, однако работает дневной стационар», — цитирует сайт kp.ru главного врача медицинского учреждения Андрея Важенина.

Эпидемиологическим расследованием занимается совместная комиссия, состоящая из представителей минздрава и сотрудников Роспотребнадзора.

Губернатору региона Алексею Текслеру доложили о ситуации в центре онкологии. Он дал медицинскому блоку регионального правительства соответствующие поручения, пишет REGNUM.

На утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случаев заболевания COVID-19 (новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки — 270).

За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии общее количество пациентов с коронавирусом в России составляет 592 280. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4705 человек.