Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть освобожден от уголовной ответственности за организацию убийства и покушения на убийство, поскольку срок давности по инкриминируемым главе региона статьям составляет 15 лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал адвокат из Приморского края Андрей Беловодский.

Сегодня СКР и ФСБ России задержали Фургала по подозрению в организации убийства и покушения на убийство. В его отношении было возбуждено дело по соответствующим статьям УК РФ.

Губернатор был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении ОПГ, которая причастна к совершению особо тяжких преступлений против предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

«Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям», — процитировал в разговоре с агентством Беловодский текст статьи УК РФ.

Юрист напомнил, что статья 105 УК РФ («Убийство») считается тяжкой или особо тяжкой в зависимости от пунктов и подпунктов.

Вместе с тем Беловодский подчеркнул, что даже если срок давности по инкриминируемым губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу статьям прошел, то суд все равно рассмотрит дело и лишь в приговоре освободит его от ответственности.