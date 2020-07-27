Эксперты оценили масштабы влияния коронавируса на экономику России и заявили, что страна по глубине кризиса относится к числу относительно благополучных стран по таким показателям, как падение ВВП, рост безработицы и динамика промышленного индекса. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Экономические и социальные последствия коронавируса в России и в мире».

Экономика России по итогам 2020 года, как ожидается, просядет на 5,5 процента, что фактически соответствует среднемировому показателю (сокращение глобального ВВП прогнозируется на уровне от 5 до 7,1 процента). Безработица во время кризиса подскочила только на 1,6 процента, а показатели промышленного индекса упали менее чем на 10 пунктов, до 90,4 за январь-май текущего года.

При этом коронавирус стал серьезным испытанием для российского бюджета, чьи доходы во время кризиса упали на фоне снижения спроса на энергоресурсы, являющиеся главным экспортным товаром России. За первую половину 2020 года доходы федерального бюджета сократились на 5 процентов, до 9,1 триллиона рублей. Расходы за тот же период увеличились до 10 триллионов, что почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Ожидается, что дефицит бюджета России в 2020 году составит 5 процентов ВВП.

Несмотря на триллионные траты, Россия оказалась среди аутсайдеров G20 по объему поддержки экономики. Она оценивается всего в 2,9 процента ВВП. Исследователи отмечают, что наиболее активно среди государств «двадцатки» собственную экономику поддерживали развитые страны, например, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Франция. Однако в таких государствах пострадавших в меньшей степени поддерживают напрямую за счет бюджета, предпочитая предоставлять госгарантии или использовать другие квазигосударственные инструменты. Странами с самыми высокими тратами бюджета эксперты назвали США и Австралию. К числу наиболее пострадавших стран G20 эксперты отнесли ЮАР, Италию и Францию, где наблюдался наибольший спад промышленного производства. Также масштабный кризис зафиксирован в Индии, США и Канаде, где зафиксирован всплеск безработицы.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян упали на восемь процентов за три месяца. Это стало рекордным падением с начала 2013 года. ВВП страны в июне 2020 года сократился на 6,4 процента в годовом выражении.