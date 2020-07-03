Вспышка бубонной чумы, которая два дня назад была зафиксирована в Монголии, не представляет угрозы для России. В интервью радиостанции «Говорит Москва» главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров подчеркнул, что такие вспышки — обычное дело для Монголии.

«Абсолютно никакой угрозы для нас нет. Дело в том, что бубонная чума от человека к человеку не передается — она не заразна. Передается, только если бубонная чума превратится в легочную — это как дальнейшее развитие бубонной чумы, как осложнение», — пояснил врач.

По его словам, при легочной чуме во время кашля и чихания выделяется возбудитель болезни. В таком случае она может стать заразной. Однако при проведении антибактериальной терапии возбудитель чумы погибает, рассказал Никифоров.

«Так как больные изолированы, то никаких заболеваний по контакту не будет», — подытожил специалист.

Он также предположил, что люди заразились не когда съели чумного сурка, а когда разделывали его тушку, или же их укусила зараженная блоха. В России бубонная чума последний раз фиксировалась на Алтае в 2016 голу, а смертельных случаев, по словам врача, не было уже больше ста лет.

1 июля стало известно, что в Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку, возраст которой не называется. Отмечается, что в начале болезни с ними прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.