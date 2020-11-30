То, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», не является сюрпризом. Если учитывать тот факт, что атака Вашингтона на этот проект всегда была увязана с Киевом, это вполне закономерно. Такого мнения придерживается программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, сообщает «РИА Новости».

Ранее в Wall Street Journalсообщалось об участии украинских лоббистов в разработке санкций против газопровода «Северный поток-2». В частности, упоминались Вадим Гламаздин, советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», а также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Газета пишет, что именно они, «закулисно» работая в Вашингтоне, пытались помешать строительству газопровода.

«В том, что появился украинский след, ничего удивительного нет. Только сейчас появились конкретные имена. Но то, что это происходит и происходило, странного нет. С самого начала атаку на «Северный поток — 2» американцы позиционируют к привязке к Украине», — заявил эксперт РИА Новости.

Тимофеев считает политическую взаимосвязь украинского правительства с американцами достаточно серьезной.

«Они координируют ключевые позиции, США поддерживают украинские власти очень активно. При Байдене эта тема, нет никаких сомнений, продолжится. Она будет при любом президенте», — сказал политолог.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что достройка газопровода «Северный поток-2» откладывается.

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