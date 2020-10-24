Врач и эксперт-диагност Александр Соловьев рассказал, надо ли носить маски при минусовой температуре. Мнение медика приводит портал E1.ru.

Соловьев заявил, что маска и при низких температурах способна защитить дыхательные пути человека.

«Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно», — сказал специалист.

Врач отметил, что носить маску на открытых пространствах не имеет смысла. Она необходима в помещениях и общественном транспорте, где скапливаются люди. Там не должно быть температуры ниже нуля.

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Эксперт также посоветовал надевать средство индивидуальной защиты не на улице, а при входе в помещение. Если маска намокнет, её надо заменить, потому что через мокрую ткань сложно дышать и в кровь будет попадать меньше кислорода.

Ранее «Рамблер» сообщал, что японские ученые провели эксперимент и раскрыли истинную эффективность масок.