В России зафиксировали очередное падение промышленного производства. По данным Росстата, в октябре 2020-го оно ускорилось до 5,9 процентов в годовом выражении, передает РИА Новости.

В частности, добыча полезных ископаемых сократилась в октябре на 8,8 процента, на 4,4 процента упал объем выпуска в обрабатывающих производствах, а обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,7 процента. Одновременно на 2 процента выросло производство в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов.

Минэкономразвития в сентябре представило прогноз, в котором падение экономики в 2020 году ожидается на уровне 3,9 процента. Но в Счетной палате уверены, что падение может быть более глубоким. В частности, аудиторы считают, что ВВП России просядет на 4,2-4,8 процента. Прогноз Минэкономразвития по росту экономики в 2021 году на 3,3 процента, в 2022-м на 3,4 процента и 2023-м на 3 процента аудиторы также считают чересчур оптимистичным.

Видео дня. Россияне резко сократили покупки в интернете