Мексиканский город Канкун в последнее время стал популярным местом для отдыха туристов со всего мира. На его территории много разных достопримечательностей и интересных мест для семейного и уединённого отдыха.

Экскурсии

Для гостей города Канкун здесь организованы интересные экскурсии https://ekskursiimeksika.ru/ekskursiya-po-gorodu-kankun/ разного плана. Всем туристам предлагают посетить:

Пляжи Отельеры; рынок Меркадо; развалины Эль Меко; берега Канкуна.

Пляжи Отельеры

Побережье города Канкун славится своими великолепными пляжами с мягким и белоснежным песком. Здесь можно провести фотосессию на фоне ослепительно белого песка, синего моря и лазурно-голубого неба. Туристы так же могут посетить музей под открытым небом, который находится недалеко от береговой линии. Здесь установлены огромные скульптуры людей под большим и массивным флагштоком, на котором гордо развивается флаг страны.

Рынок Меркадо

Это любимое место для посещения туристов. Площадь рынка огромна и наводнена разными лавочками и магазинчиками местных ремесленников. Здесь можно купить подарки и сувениры любой тематики. Владельцы лавок рынка Меркадо предлагают покупателям:

Местную текилу;

текстильные изделия;

поделки из дерева;

сувениры из серебра;

натуральные шоколадные конфеты.

Продавцы окружают вниманием покупателя и делают хорошие скидки на некоторые товары.

Руины Эль Меко

В северо-восточной части города Канкун находятся доисторические развалины древнего города Эль Меко. Здесь когда-то жили местные рыбаки, которые обеспечивали живой рыбой и морепродуктами свои семьи. Излишки рыбной продукции они реализовывали на рыночной площади, которая была построена недалеко от берега моря. Археологи считают, что в этой местности, в то время, проживало немного человек. Развалины замков, жилых домов и сторожевых башен говорят о благополучии жителей города Эль Меко.

Берега Канкуна

Ещё одна обзорная экспедиция проходит по берегам города. Передвигаются здесь по узким и крутым дорогам между плотными рядами домов рыбаков. Берег Канкуна плотно заселён людьми. Здесь построены многочисленные ранчо и расположилась община местных рыбаков. Туристам предлагают дойти до истока реки Рио-Логартос. Здесь можно:

Увидеть разнообразных птиц; полюбоваться на ландшафт; покупаться в тёплом море; заняться серфингом.

Место слияния реки Рио-Логартос и Карибского моря имеет уникальную атмосферу. Здесь наблюдаются резкие порывы ветра и довольно высокие волны. Эта особенность позволяет местным жителям и туристам заниматься серфингом в любое время года.