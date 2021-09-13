Bridgestone — бренд, который смело называют шинным гигантом, основанным в 1931 году. Японская компания владеет 190 заводами и исследовательскими центрами. Это второй в мире шинный производитель. Заводы бренда расположены в странах Европы, Азии, США, Японии.

Bridgestone Blizzak Ice — фирменная зимняя фрикционная модель премиум-класса. Актуальна для легкового транспорта. Несомненна высокая производительность, надежность. Японский производитель завоевал доверие благодаря внедрению инновационных технологий при создании продукции.

Протектор

Бриджстоун Близак Айс , выпущенная зимой 2018-2019 года, оснащена оптимизированным ассиметричным протекторным узором. Покрышка производительна, функциональна в зимний период. У модели усовершенствованы многие параметры: тормозной путь короче на 10% предшествующего аналога, износоустойчивость — на 22%, акустический комфорт — на 31% выше.

Неоспоримым достоинством является продуманная дренажная система. Отвод слякоти, снега, грязи происходит быстро – это задача кромок протектора оптимизированной формы. Увеличено контактное пятно, усилена сила трения в момент торможения авто.

Низкий уровень шума объясняется разнонаправленными элементами протектора. Специальный пористый компаунд на поверхности покрышки устраняет все остатки водной пленки. Разработана более жесткая боковая область — гарантия уверенного прохождения поворотов, возможность резких маневров.

Японские шины Bridgestone Blizzak Ice устойчивые на зимних дорогах благодаря W-образной форме блоков протектора. Управление становится стабильным, контролируемым. Пористый компаунд на поверхности протектора гарантирует плотный контакт резины со льдом. Компаунд состоит из множественных пузырей, которые покрыты гидрофильной смесью. Имеются соответствующие «бороздки», предотвращающие скольжение.

Особенности модели

Зимние шины Bridgestone Blizzak Ice отличаются от аналогов:

брендовая фирменная микропористая резина Multi-Cell Compound;

эластичное покрытие, не деформирующееся при минусовых температурах — в составе резиновой смеси специальные полимеры, диоксид кремний, вспененный каучук;

крупные протекторные элементы увеличили жесткость покрышки на 1/4 в сравнении с предшествующими моделями;

продуманная ламельная система: тщательная проработка плечевой области — замена ошиповке;

отличная сопротивляемость износу, долгий срок эксплуатации.

Покрышки блестяще выезжают из рыхлого снега, не пробуксовывают, не скользят. Зацеп достойный даже в сильные заморозки. Шум уменьшается после оптимизации размеров канавок, расположение протекторных блоков довольно функциональное. Шины гарантируют экономическую эффективность благодаря повышенной сопротивляемости истиранию.