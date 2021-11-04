Регулярное посещение стоматологии в целях профилактики поможет сохранить зубы здоровыми и своевременно обнаружить развитие заболевания. Лечение на ранней стадии безболезненное и эффективное, помогает не допустить риска осложнений. Следует посещать врача не менее двух раз в год.

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Обзор стоматологических услуг

Современная стоматология оказывает следующие стоматологические услуги:

лечение;

протезирование;

эстетическая стоматология;

имплантация;

выравнивание зубного ряда;

гигиена и профилактика;

детская стоматология.

Лечение зубов и разных отклонений проводится под микроскопом, что гарантирует эффективность, точность, надежность. В клинике лечат проблемы с зубами, каналы, кариес, пульпит, кисты, периодонтит и другие заболевания.

Для протезирования зубов используют коронки (керамические, циркониевые, безметалловые), съемные, бюгельные и мостовидные протезы, а также устанавливают виниры и люминиры.

Эстетическая стоматология включает услуги по отбеливанию зубов, художественной реставрации, устранению различных эстетических дефектов и пр. Имплантация позволяет восстановить утраченный зуб путем установки импланта с абатментом и коронкой.

В отделении ортодонтии помогут выровнять зубной ряд и создать красивую улыбку. Опытные стоматологи выполнят профессиональную чистку зубов и удалят зубной камень, используя на практике новейшие технологии.

Комплексное лечение десен поможет вылечить такие заболевания, как пародонтит, гингивит, пародонтоз и др. В детской стоматологии работают ответственные врачи, умеющие находить подход к каждому маленькому пациенту. Они проводят лечение молочных и коренных зубов без боли.

Протезирование за один день: преимущества и особенности

Изготовление зубной коронки всего за один день сегодня стало реальностью благодаря применению инновационных технологий. В результате не нужно использовать силиконовые оттиски.

Цифровая керамическая реставрация CEREC – современный метод производства коронок за один прием у стоматолога. Она состоит из нескольких этапов: сканирование, моделирование, фрезерование и установка. Подробнее о лечении и протезировании зубов можно узнать на сайте istomatolog.clinic/ru/cerec/ стоматологии iStomatolog на Дарнице.

Коронка, изготовленная по этой технологии, в точности повторяет форму зуба, что позволяет быстро восстановить жевательную функцию. К главным преимуществам цифровой реставрации относится экономия времени, максимальная точность изготовленных конструкций, снижение нагрузки на челюстные суставы и использование высококачественных материалов.