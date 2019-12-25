Мотоциклы Ducati всегда отличались оригинальностью конструкции и дизайна. Не является исключением и Ducati Hypermotard — очень оригинальный мотоцикл с необычным, ярким дизайном.

И в этом году было представлено новое, второе поклонение мотоцикла Hypermotard. Прототип Ducati Hypermotard был впервые представлен в 2017 году, и сразу случилась небольшая сенсация.

К тому времени все уже привыкли к заводским моторам — этим в прошлом внедорожным мотоциклам, приспособленным для эксплуатации в городе.

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Рудиментарные остатки внедорожника оказались вполне полезны для покорения асфальтовых джунглей. Но у Ducati получился не просто мотард, а очень своеобразная помесь спортбайка и внедорожного мотоцикла с яркой и броской внешностью.

На дизайне надо остановится особо. Автору дизайна Hypermotard, Пьеру Тербланшу, был вручен кубок за лучший дизайн от Ассоциации конструкторов мотоциклов.

С серийным производством Hypermotard на Ducati затягивать не стали, и в продажу мотоцикл поступил в 2018 году. С той поры мотоцикл разошелся тиражом в 26 тысяч штук.

В России Hypermotard большой любовь не пользовался, что удивительно если вспомнить какой любовью у нас пользуется псевдовнедорожная техника. Вспомнить хотя бы Porsche Cayenne. Так Ducati Hypermotard — своего рода двухколесный Cayenne.

Возможно ситуацию изменит новое поколение этого мотоцикла. Ведь новый Ducati Hypermotard отличается от старого, как МиГ-15 от Су — 27. Обилие электроники на мотоцикле поражает. Но обо всем по порядку. Начать надо с внешности мотоцикла.

В дизайне радикального изменения не произошло, его слегка подправили, но общий стиль, придуманный Пьером Тербланшу в 2017, сохранился. Некоторые любопытные, но не практичные, дизайнерские решения ушли в прошлое.

Так, исчезли фирменные зеркала заднего вида на концах руля, что правильно. По моде нулевых банки выхлопной системы находились под охвостьем, теперь блямба выхлопной системы находится с боку.

Двигатель

Здесь изменения более радикальные. Двигатель классический для Ducati — L-образный, двухцилиндровый с десмодромным ГРМ, как и положено. И если у старого Hypermotard рабочий объем равнялся 803 куб. см., то у нового — 821 куб. см. Мощность возросла с 80 л. с. до 110 л. с.

Новейший двигатель Testastretta 11 имеет водяное охлаждение (у предшественника оно было воздушным), и четыре клапана на цилиндр, раньше было два. Коробка передач шестиступенчатая.

Но главное новшество — электронное управление газом. Теперь управление дроссельными заслонками происходит по проводам, система Ride-dy-Wire. Hypermotard второго поколения будет выпускаться только двигателем одного рабочего объема, литровых версии не планируется.

Вообще, одной из главных фишек мотоцикла является система DSP (Ducati Safety Pack).

В единую систему завязано управление ABS, 8-уровневый трекшн-контроль DTC, управление двигателем. Суть системы — максимально оптимизировать управление мотоцикла под те дорожные условия, в которых он на данный момент находится: город, трек, загородная трасса, сухой асфальт или мокрый и т. д. Имеется три режима работы Hypermotard: Sport, Touring, Urban. Плюс, у версии SP еще есть Race, Sport, Wet.

В зависимости от включенного режима электроника может снизить мощность и отклик на ручку газа, либо оставить их в максимальных значениях. Работа ABS так же подстраивается под выбранный режим это либо работа в обычном режиме, максимальная безопасность, либо более свободный режим, допускающий разные шалости в виде стоппи. Ходовая Hypermotard состоит из классической для Ducati рамы, типа «птичья клетка».

В обычной версии вилка Kayba, задний амортизатор Sachs. А вот в версии SP все много роскошней. Передняя вилка Mazocchi, схожая по конструкции с вилками устанавливают на спортбайки Panigale S. Задний амортизатор Ohlins, четырехпоршневые радиальные тормоза Brembo.

Выпускаться Hypermotard будет в трех версиях: стоковая, SP — улучшенная комплектация со множеством приятных плюшек и вкусностей, Hyperstrada. Ducati Hyperstrada — это вариант Hypermotard для кругосветных путешествий.

Там уже в стоке мотоцикл будет оснащаться ветровым стеклом и кофрами. Вероятно, Hyperstrada займет нишу, где раньше паслись младшие Multistrada.