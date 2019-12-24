Совсем недавно в глобальной сети начала работать новая биржа торговли криптовалютами — arbinance Этот проект основан на работе с системой лотов. Инвесторам он может принести средний доход.

Каждый из имеющихся лотов работает не более 4 часов. Этот период является минимальным сроком участия в данном проекте.

Как сообщает Сайт coinpost.ru сама биржа предназначена для работы с криптовалютами. Тем не менее, пополнять баланс можно с помощью обычных денег.

Инвестиционные предложения представлены в виде системы лотов (или как еще их называют – сделок). К ним можно присоединить средства, имеющиеся на балансе. Через определенный период времени обычно не превышающий 4-ех часов) будет получена прибыль в размере 0.5-1.5%.

У разных лотов разная процентная ставка. Одновременно инвестор может открыть только одну сделку, имеющуюся в перечне доступных сделок. Закрыв ее можно открыть новую. Теоретически, у пользователя биржи есть возможность получить до 4% чистой прибыли в день. Но, для этого, ему нужно будет постоянно следить за вновь открывшимися сделками.

На проекте имеется партнерский автоматический бонус. Он равен 50% от партнерской комиссии блога. Сколько это будет в цифрах сказать практически невозможно.

Дело в том, что комиссия партнеру начисляется от прибыли нового приглашенного пользователя. Его прибыль напрямую зависит от того, насколько активен человек и насколько прибыльна выбранная им сделка, а у каждой сделки свой процент прибыли.

Общее описание проекта

• Тип биржи – средне доходная, динамичная.

• Минимальный порог вкладов – отсутствует.

• Доход – не фиксированный, от 0.5 до 1.5% от сделки.

• Сроки вкладов – сделка открывается каждые 4 часа. Выводить деньги можно сразу после закрытия сделки.

• Депозит – клиент получает его после закрытия лота вместе с полученной прибылью

• Минимально допустимая сумма вывода – отсутствует.

• Комиссия проекта – до 7% при выводе денег с биржи.

• Обслуживаемые валюты – ВТС, ЕТН, LTC, XRP, Dash (работает через «Perfectmoney», «Payeer»), ADVcash (работает в «Coins Wallet»).

• Русификация платформы – отсутствует.

• Дополнительные характеристики – уникальный интерфейс и дизайн сайта биржи, написанный самостоятельно скрипт, отлично продуманная техническая сторона проекта.

В целом https://arbinance.com – это необычная торговая площадка арбитражных сделок, реализованная командой иностранных специалистов, обладающих положительной репутацией в данной сфере. Пользователям биржи предлагается стать торговыми инвесторами.

На первый взгляд может показаться, что внешний арбитраж – сложная штука. На самом деле все достаточно просто. Убедиться в этом можно почитав эту статью. Суть данного проекта основывается на работе системы лотов, а это далеко не новинка в мире трейдинга.

Биржа предлагает своим клиентам зарабатывать на межбиржевом арбитраже криптовалют. Встроенные роботы самостоятельно находят подходящие ситуации, и основываясь на них создают сделку. Пользователю остается только присоединиться к данной сделке. Ему не нужно торговать и регистрироваться на куче разных бирж.

Проект https://arbinance.com стартовал более чем плавно. Не было навязчивой рекламы или жестких ротаций. Основным преимуществом биржи является ее качественная реализация. Кроме оригинального дизайна сайта, имеется множество инструкций и поясняющих материалов, связанных с работой платформы.

На платформе можно торговать только криптовалютами. Но, у пользователя имеется возможность пополнять баланс с помощью обычных платежных систем. Правда, к оплате принимаются только доллары.

Нестандартная маркетинговая политика заставила отказаться создателей платформы от использования обычных лицензионных скриптов. Это подтолкнуло разработчиков самостоятельно создать программную часть проекта.

Следует отметить, что величина вклада на сайте ограничена. У пользователя есть возможность инвестировать не более 2500 тысяч долларов. Выводить прибыль можно не чаще одного раза в сутки. Правда, у пользователей есть возможность улучшать свой аккаунт путем участия в партнерской программе и прохождению процедуры верификации.

Маркетинговая составляющая

В качестве тарифов на платформе выступают краткосрочные лоты. Они могут принести инвестору от 0,5 до 1% прибыли. Такую прибыль можно получить за 4 часа. Доходы от лотов не фиксированы, они меняются раз от раза.

Закрыв лот, инвестор может вывести деньги. Однако, комиссия биржи в размере 7% заставит инвестора поработать на платформе как минимум три-четыре дня. Иначе прибыль не покроет издержи комиссии. Этот ход позволил отсечь от проекта приверженцев стратегии «Hit and Run».

Процент, отражающийся в информации о лоте являются «грязной» прибылью. Из него будет вычтена комиссия биржи.

Регистрация на бирже

Для начала нужно зайти на сайт — https://arbinance.com/ и нажать на кнопку в правом верхнем углу экрана «Sign Up». Система предложит заполнить форму, куда нужно будет внести фамилию, имя, логин, пароль, адрес электронной почты. Также, пользователю нужно будет выполнить задание «Капча» (сдвинуть пазл). После выполнения всех этих действий нужно будет установить пин-код состоящий из 4-ех символов и внести в систему секретный вопрос и ответ. Это делается для дополнительной защиты профиля. Пин-код нужно запомнить. Он будет всегда требоваться при входе в систему.

Внесение средств на депозит

Для пополнения баланса необходимо перейти в раздел «My Wallet». Далее, напротив той криптовалюты, с которой планируется работать, нужно выбрать кнопку «Deposit».

На мониторе всплывает окно, в котором можно задать размер вклада. Указав сумму нужно нажать на клавишу «Deposit». Будет осуществлен перевод на площадку Coinpayments. Здесь следует выбрать источник пополнения баланса. В следующем открывшемся окне необходимо указать кошелек, на который будут переводиться средства. После происходит сам перевод денег в мерчанте.

Баланс будет пополнен после четырех подтверждений. Все это отобразится в личном кабинете пользователя.

Торговля

Для инвестиций нужно перейти в раздел «Trade offers» и выбрать наиболее подходящий лот. В нем указывается сумма инвестиции и наживается клавиша со значением «Proceed».

Лот будет отображен в ленте активных. Пользователь сможет наблюдать за состоянием лота, временем оставшемся до его закрытия.

После получения прибыли с определенной сделки, пользователь может инвестировать средства в другой лот или вывести деньги.

Вывод денег

Система не выставляет минимальных ограничений на пополнение баланса и вывод средств. Однако, имеется не маленькая комиссия в размере 7% от суммы вывода.

Счет можно пополнять не только криптовалютой. Для этого в систему интегрированы различные обменные автоматы.

Итого

В целом это интересный и уникальный проект. Здесь прибыль напрямую зависит от действий инвестора. Маркетинговая политика грамотная, все подробно описано в многочисленных инструкциях.

Этот проект сделан так, что на нем может заработать любой желающий. Отдельным плюсом является то, что из него можно выйти в любой момент. Система продумана, хорошо реализована, а главное – она работает стабильно.