Перхоть является проблемой, с которой хотя бы однажды сталкивается каждый человек. Некоторые считают её отдельным заболеванием, однако это — лишь симптом.

перхоть

Как кашель может быть одним из признаком целого ряда заболеваний, так и перхоть может появиться по самым разным причинам. По данным британских экспертов, перхоть в ряде случаев является одним из симптомов болезни Паркинсона.

Это неизлечимое прогрессирующее заболевание ЦНС, у него есть несколько ключевых признаков. Речь идет о треморе (трясутся руки), брадикинезии, нарушении походки. Ранние признаки могут проявляться за 6-7, а иногда и за 10-15 лет до первых клинических симптомов.

Ранее американские учёные сообщили, что одним из самых распространенных признаков, указывающих на возможное возникновение это болезни, является необычная потливость. Чаще всего сильно потеет не все тело, а лишь верхняя его часть, и на это стоит сразу обратить внимание.

Болезнь Паркинсона считается уделом пожилых. Однако медики отмечают, что заболевание проявляет себя отдельными признаками задолго до начала той стадии, когда начинают дрожать руки. Характерно, что паркинсонизм по мере развития начинает проявляться, как правило, с какой-то одной стороны. Обратите внимание на беспричинное изменение настроения, снижение веса (при этом человек не сидит на диетах), несимметричное движение рук при ходьбе (одна рука чуть полусогнута в локте и отстает).