Победители первой волны конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» объявлены и приглашены на практику или стажировку в том числе в правительство Ульяновской области, «Почту России», «Российский экспортный центр», «Дом.рф» и «Группу Кремний Эл».

«Профстажировки 2.0», как сообщал «Рамблер», — проект, реализуемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и автономной некоммерческой организацией (АНО) «Россия — страна возможностей» (создана по инициативе президента России Владимира Путина).

Не так давно в рамках «Профстажировки 2.0» стартовал всероссийский конкурс студенческих работ. По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» и сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова, в рамках первой волны конкурса задания для студентов подготовили 1192 компании-партнера, 3872 студента представили свои работы. Победителей определяли работодатели. Ими стали 505 студентов из 55 регионов России.

«Всего во время первой волны на платформе Профстажировки.рф зарегистрировались 81223 человека», — отметил Алексей Комиссаров.

Руководитель «Профстажировки 2.0» Илья Семин рассказал, что в первой волне конкурса приняли участие представители 1,7 тысячи высших и средних учебных заведений из всех регионов России; что задачи работодателей были оформлены в виде кейса; что, решая их, студенты проявляли свои способности и таланты.

«Конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» содействует решению стратегических задач развития страны, поставленных в майском указе президента Путина. Первая волна конкурса показала, что проект нужен и реально востребован молодежью, работодателями, образовательными учреждениями. Он может дать путевку в успешное профессиональное будущее тысячам студентов», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в приветственном письме.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пообещал назвать изменения в областное законодательство, предложенные конкурсанткой Марией Сидоровой, ее именем, а генеральный директор «Почты России» Максим Акимов отметил важность для компании свежего взгляда и нестандартного мышления, которым обладает молодежь, и выразил надежду, что в будущем Елизавета Зонова, успешно решившая кейс «Почты России», станет сотрудницей компании.

«Мы выбрали решение Варвары Поздняковой по нашему кейсу «Городская экономика: перспективные проекты развития городской среды», потому что оно инновационно в своем подходе и находится на стыке ключевых наших приоритетов — инновации, экология и улучшение городской среды», — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

Директор департамента развития персонала и сопровождения проектов «Роскосмоса» Дмитрий Шишкин поблагодарил организаторов конкурса «Профстажировки 2.0» за прекрасную возможность выявить новые таланты и идеи. Исполнительный директор «Группы Газ» Гюнтер Хайден назвал сильной стороной проекта «Профстажировки 2.0» то, что проекты талантливых молодых людей претворяются в жизнь и работают во благо компании.

«Спасибо большое президентской платформе «Россия — страна возможностей» за совместную работу по реализации этого проекта. Участники — молодцы, мы гордимся вами. Уверен, что у вас все получится», — сказал руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов.

Видео дня. Несовершеннолетнюю шантажируют за интимные фото