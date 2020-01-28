Протоирея Всеволода Чаплина похоронят 29 января на Троекуровском кладбище в Москве. Информация об этом размещена на сайте храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Отмечается, что в 07:40 29 января в храме пройдет чтение басов и божественная литургия. Затем с 10:00 до 13:00 состоится отпевание.

«На Троекуровском кладбище (Москва, Рябиновая улица, 24): 14:00 — 15:30 гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения», — говорится в сообщении.

Протоиерей скончался 26 января. По словам его помощника Евгения Жулева, священнослужитель не жаловался на плохое самочувствие.

На следующий день стало известно, что причиной смерти Чаплина был инфаркт.

Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года, окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, затем Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей, затем стал настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве.

В феврале 2016 года указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Чаплин был назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.