Yema T60 длиной 4 505 мм, шириной 1 830 мм, высотой 1 680 мм, с колёсной базой 2 550 мм отличается от предшественника переработанной радиаторной решеткой с вертикальными секциями, измененной оптикой и другими бамперами.

Под капотом Yema T60 устанавливается бензиновый «атмосферник» объёмом 1,5 литра мощностью 112 л.с., а также турбированный силовой агрегат аналогичного объёма на 150 л.с. В качестве трансмиссии до последнего времени предлагалась лишь 5-ступенчатая механическая КПП, после рестайлинга паркеник получил современный вариатор CVT. Полный привод модели по-прежнему не полагается.

«Несмотря на бюджетный статус, автомобиль имеет весьма богатое оснащение, включая светодиодную оптику, систему стабилизации, кнопку запуска двигателя, цифровую приборную панель, электронный ручной тормоз, информационно-развлекательный комплекс с большим тачскрином, камеру заднего вида, датчики давления в шинах, кожаный салон и легкосплавные колёсные диски на 17 дюймов», — сообщает издание «Новые автомобили».

Цены на обновленный Yema T60 в Китае стартуют от 49 900 юаней (от 545 тысяч рублей).