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Объявили противника России в четверти МЧМ по хоккею

04:20 01/01/2020

Сборная России по хоккею сразится в четвертьфинальном матче молодежного чемпионатa мирa со сборной Швейцарии, сообщает ТАСС.

Ha этом этапе чемпионата также пройдут матчи между Швецией и Чехией, США и Финляндией, Канадой и Словакией. Команды Казахстана и Германии сразятся между собой за возможность остаться: они заняли последние места в группах. Лучшая сборная выявится в серии до двух побед.

Матчи пройдут уже завтра, 2 января. Российская команда сыграет Тршинеце в 19:30 по московскому времени.

В прошлом году на молодежном чемпионате мира по хоккею произошел неприятный казус. Организаторы МЧМ по хоккею забыли об участии в нем России. Авторы итогового ролика с обращением к болельщикам не указали ее флаг в видео, опубликованном в Твиттере соревнований.



