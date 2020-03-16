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Причинами внезапной смерти рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стали болезни, которые протекали скрытно. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу», рассказал научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека», президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

«Рамблер» писал, что рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, скончался на 36-м году жизни. Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Журналист Сергей Доренко почувствовал недомогание во время поездки на мотоцикле и умер от разрыва аорты.

По мнению патологоанатома Льва Кактурского, внезапная смерть — «вещь достаточно распространенная» и чаще всего за ней стоят скрытые болезни, в том числе, поражение сердца, приобретенное или наследственное.

«У Доренко была аневризма аорты. Вещь непредсказуемая, мина замедленного действия. У протоиерея Чаплина, по словам моих коллег, были серьезные проблемы с сердцем», — отметил Кактурский.

Президент Российского общества патологоанатомов также подчеркнул, что больше внезапных смертей происходит поздней осенью или ранней весной.

«Много случаев, когда люди что-то предчувствуют, ощущают необъяснимый дискомфорт. Но чаще внезапная смерть — это полная неожиданность. Как патологоанатом, скажу: люди должны радоваться, когда не болеют. Ведь есть очень много причин, которые способны человека выбить из колеи», — подчеркнул он.

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